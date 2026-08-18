سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الأمريكي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الأمريكي حاليًا 0.154914 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.009% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.300% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدولار الأمريكي بين أعلى مستوى 0.155265 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.154078 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.141%.