سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الروبية الهندية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الروبية الهندية حاليًا 14.83 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.344% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.673% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الروبية الهندية بين أعلى مستوى 14.8451 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 14.698 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.216%.