丹麥克朗兌印度盧比匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌印度盧比的匯率目前為12.179，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.265%。

在過去一星期，丹麥克朗兌印度盧比的匯率波動，在21-07-2024高見12.232，並在24-07-2024低見12.151。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.169%。