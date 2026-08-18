سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 1.47363 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.039% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.563% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 1.4781 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.46531 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.159%.