丹麥克朗兌瑞典克朗匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌瑞典克朗的匯率目前為1.574，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.080%。

在過去一星期，丹麥克朗兌瑞典克朗的匯率波動，在25-07-2024高見1.578，並在21-07-2024低見1.555。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.290%。