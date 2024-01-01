История обменного курса датская крона–шведские кроны

Обменный курс датские кроны/шведские кроны сейчас составляет 1,555, отражая изменение в размере -0.250% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.398% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/шведские кроны колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 1,570, и минимумом, равным 1,547, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.243%.