سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى اليورو حاليًا 0.133766 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.004% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.004% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 0.133777 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.133759 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.006%.