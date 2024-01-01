История обменного курса датская крона–евро

Обменный курс датские кроны/евро сейчас составляет 0,134, отражая изменение в размере -0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.023% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/евро колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,134, и минимумом, равным 0,134, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.016%.