История обменного курса евро–датские кроны

Обменный курс евро/датские кроны сейчас составляет 7,460, отражая изменение в размере 0.011% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/датские кроны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 7,462, и минимумом, равным 7,459, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.012% увеличение стоимости.