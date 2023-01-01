يورو إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل EUR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١١٠٬٧٥٢ cve

1.00000 EUR = 110.75200 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 0:33 UTC
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EUR إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0640588.23631.434181.655460.9576518.2074
1GBP1.1578111.23195102.1591.660481.916691.1087821.0804
1USD0.93980.811721182.9251.347851.555810.917.1114
1INR0.01133320.009788620.012059110.01625380.01876170.01085320.206348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / اسكودو الرأس الأخضر
1 EUR110.75200 CVE
5 EUR553.76000 CVE
10 EUR1107.52000 CVE
20 EUR2215.04000 CVE
50 EUR5537.60000 CVE
100 EUR11075.20000 CVE
250 EUR27688.00000 CVE
500 EUR55376.00000 CVE
1000 EUR110752.00000 CVE
2000 EUR221504.00000 CVE
5000 EUR553760.00000 CVE
10000 EUR1107520.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / اليورو
1 CVE0.00903 EUR
5 CVE0.04515 EUR
10 CVE0.09029 EUR
20 CVE0.18058 EUR
50 CVE0.45146 EUR
100 CVE0.90292 EUR
250 CVE2.25730 EUR
500 CVE4.51460 EUR
1000 CVE9.02921 EUR
2000 CVE18.05842 EUR
5000 CVE45.14605 EUR
10000 CVE90.29210 EUR