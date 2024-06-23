تحويل EUR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

ألف يورو إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

1,000 eur
110,692 cve

€1.000 EUR = Esc110.7 CVE

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / اسكودو الرأس الأخضر
1 EUR١١٠٫٦٩٢٠٠ CVE
5 EUR٥٥٣٫٤٦٠٠٠ CVE
10 EUR١٬١٠٦٫٩٢٠٠٠ CVE
20 EUR٢٬٢١٣٫٨٤٠٠٠ CVE
50 EUR٥٬٥٣٤٫٦٠٠٠٠ CVE
100 EUR١١٬٠٦٩٫٢٠٠٠٠ CVE
250 EUR٢٧٬٦٧٣٫٠٠٠٠٠ CVE
500 EUR٥٥٬٣٤٦٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 EUR١١٠٬٦٩٢٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 EUR٢٢١٬٣٨٤٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 EUR٥٥٣٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 EUR١٬١٠٦٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / اليورو
1 CVE٠٫٠٠٩٠٣ EUR
5 CVE٠٫٠٤٥١٧ EUR
10 CVE٠٫٠٩٠٣٤ EUR
20 CVE٠٫١٨٠٦٨ EUR
50 CVE٠٫٤٥١٧٠ EUR
100 CVE٠٫٩٠٣٤١ EUR
250 CVE٢٫٢٥٨٥٢ EUR
500 CVE٤٫٥١٧٠٤ EUR
1000 CVE٩٫٠٣٤٠٩ EUR
2000 CVE١٨٫٠٦٨١٨ EUR
5000 CVE٤٥٫١٧٠٤٥ EUR
10000 CVE٩٠٫٣٤٠٩٠ EUR