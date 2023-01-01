رينغيت ماليزي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل MYR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
22144.30 cve

1.00000 MYR = 22.14430 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 22:51 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MYR إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 CVE
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3669
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1757
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.2265
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / اسكودو الرأس الأخضر
1 MYR22.14430 CVE
5 MYR110.72150 CVE
10 MYR221.44300 CVE
20 MYR442.88600 CVE
50 MYR1107.21500 CVE
100 MYR2214.43000 CVE
250 MYR5536.07500 CVE
500 MYR11072.15000 CVE
1000 MYR22144.30000 CVE
2000 MYR44288.60000 CVE
5000 MYR110721.50000 CVE
10000 MYR221443.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / رينغيت ماليزي
1 CVE0.04516 MYR
5 CVE0.22579 MYR
10 CVE0.45158 MYR
20 CVE0.90317 MYR
50 CVE2.25792 MYR
100 CVE4.51583 MYR
250 CVE11.28957 MYR
500 CVE22.57915 MYR
1000 CVE45.15830 MYR
2000 CVE90.31660 MYR
5000 CVE225.79150 MYR
10000 CVE451.58300 MYR