1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى رينغيت ماليزي

تحويل CVE إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1 cve
0.04 myr

Esc1.000 CVE = RM0.04397 MYR

Mid-market exchange rate at 19:05
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CVE إلى MYR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7511.5021.6590.94620.854
1 GBP1.16811.277107.1781.7541.9381.10524.361
1 USD0.9150.783183.9331.3741.5180.86519.077
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / رينغيت ماليزي
1 CVE٠٫٠٤٣٩٧ MYR
5 CVE٠٫٢١٩٨٣ MYR
10 CVE٠٫٤٣٩٦٦ MYR
20 CVE٠٫٨٧٩٣٢ MYR
50 CVE٢٫١٩٨٣١ MYR
100 CVE٤٫٣٩٦٦٢ MYR
250 CVE١٠٫٩٩١٥٥ MYR
500 CVE٢١٫٩٨٣١٠ MYR
1000 CVE٤٣٫٩٦٦٢٠ MYR
2000 CVE٨٧٫٩٣٢٤٠ MYR
5000 CVE٢١٩٫٨٣١٠٠ MYR
10000 CVE٤٣٩٫٦٦٢٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / اسكودو الرأس الأخضر
1 MYR٢٢٫٧٤٤٧٠ CVE
5 MYR١١٣٫٧٢٣٥٠ CVE
10 MYR٢٢٧٫٤٤٧٠٠ CVE
20 MYR٤٥٤٫٨٩٤٠٠ CVE
50 MYR١٬١٣٧٫٢٣٥٠٠ CVE
100 MYR٢٬٢٧٤٫٤٧٠٠٠ CVE
250 MYR٥٬٦٨٦٫١٧٥٠٠ CVE
500 MYR١١٬٣٧٢٫٣٥٠٠٠ CVE
1000 MYR٢٢٬٧٤٤٫٧٠٠٠٠ CVE
2000 MYR٤٥٬٤٨٩٫٤٠٠٠٠ CVE
5000 MYR١١٣٬٧٢٣٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 MYR٢٢٧٬٤٤٧٫٠٠٠٠٠ CVE