فورنت مجري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل HUF إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / اسكودو الرأس الأخضر
|2000 HUF
|571.30200 CVE
|5000 HUF
|1428.25500 CVE
|10000 HUF
|2856.51000 CVE
|15000 HUF
|4284.76500 CVE
|20000 HUF
|5713.02000 CVE
|30000 HUF
|8569.53000 CVE
|40000 HUF
|11426.04000 CVE
|50000 HUF
|14282.55000 CVE
|60000 HUF
|17139.06000 CVE
|100000 HUF
|28565.10000 CVE
|150000 HUF
|42847.65000 CVE
|200000 HUF
|57130.20000 CVE