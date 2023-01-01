فورنت مجري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل HUF إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
2856.51 cve

1.00000 HUF = 0.28565 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 14:24 UTC
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HUF إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61881.438891.661470.964218.3235
1GBP1.152611.22865102.141.658431.914981.1113421.1193
1USD0.93810.813901183.13211.34981.55860.904517.189
1INR0.01128430.009790460.01202910.01623680.01874850.01088030.206767

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Hungarian Forint / اسكودو الرأس الأخضر
2000 HUF571.30200 CVE
5000 HUF1428.25500 CVE
10000 HUF2856.51000 CVE
15000 HUF4284.76500 CVE
20000 HUF5713.02000 CVE
30000 HUF8569.53000 CVE
40000 HUF11426.04000 CVE
50000 HUF14282.55000 CVE
60000 HUF17139.06000 CVE
100000 HUF28565.10000 CVE
150000 HUF42847.65000 CVE
200000 HUF57130.20000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Hungarian Forint
1 CVE3.50077 HUF
5 CVE17.50385 HUF
10 CVE35.00770 HUF
20 CVE70.01540 HUF
50 CVE175.03850 HUF
100 CVE350.07700 HUF
250 CVE875.19250 HUF
500 CVE1750.38500 HUF
1000 CVE3500.77000 HUF
2000 CVE7001.54000 HUF
5000 CVE17503.85000 HUF
10000 CVE35007.70000 HUF