ليف بلغاري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل BGN إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٥٦٬٦٣١ cve

1.00000 BGN = 56.63100 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 4:57 UTC
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BGN إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0635588.37831.434891.660370.9574518.2179
1GBP1.1582111.2318102.361.661881.923031.1089321.0999
1USD0.940250.81182183.09751.349151.561160.900117.1293
1INR0.0113150.009769490.012034110.01623570.01878710.01083190.206135

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / اسكودو الرأس الأخضر
1 BGN56.63100 CVE
5 BGN283.15500 CVE
10 BGN566.31000 CVE
20 BGN1132.62000 CVE
50 BGN2831.55000 CVE
100 BGN5663.10000 CVE
250 BGN14157.75000 CVE
500 BGN28315.50000 CVE
1000 BGN56631.00000 CVE
2000 BGN113262.00000 CVE
5000 BGN283155.00000 CVE
10000 BGN566310.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / لياف بلغاري
1 CVE0.01766 BGN
5 CVE0.08829 BGN
10 CVE0.17658 BGN
20 CVE0.35316 BGN
50 CVE0.88291 BGN
100 CVE1.76582 BGN
250 CVE4.41455 BGN
500 CVE8.82910 BGN
1000 CVE17.65820 BGN
2000 CVE35.31640 BGN
5000 CVE88.29100 BGN
10000 CVE176.58200 BGN