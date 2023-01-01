الجمهورية التشيكية كوروناس إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CZK إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٤٥٬٣٢٧٫٩٠ cve

1.00000 CZK = 4.53279 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 9:1 UTC
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CZK إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065888.60141.43831.664010.966918.226
1GBP1.1543311.23025102.2721.660221.920771.1161321.0383
1USD0.938250.812843183.13141.34951.561280.907217.1008
1INR0.01128650.009777810.012029110.01623330.01878090.01091280.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / اسكودو الرأس الأخضر
1 CZK4.53279 CVE
5 CZK22.66395 CVE
10 CZK45.32790 CVE
20 CZK90.65580 CVE
50 CZK226.63950 CVE
100 CZK453.27900 CVE
250 CZK1133.19750 CVE
500 CZK2266.39500 CVE
1000 CZK4532.79000 CVE
2000 CZK9065.58000 CVE
5000 CZK22663.95000 CVE
10000 CZK45327.90000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CVE0.22062 CZK
5 CVE1.10308 CZK
10 CVE2.20615 CZK
20 CVE4.41230 CZK
50 CVE11.03075 CZK
100 CVE22.06150 CZK
250 CVE55.15375 CZK
500 CVE110.30750 CZK
1000 CVE220.61500 CZK
2000 CVE441.23000 CZK
5000 CVE1103.07500 CZK
10000 CVE2206.15000 CZK