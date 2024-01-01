1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل CVE إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1 cve
0.23 czk

Esc1.000 CVE = Kč0.2274 CZK

Mid-market exchange rate at 18:27
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CVE إلى CZK مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7511.5011.6590.94620.863
1 GBP1.16811.276107.1451.7531.9381.10524.363
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86619.087
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CVE٠٫٢٢٧٤٤ CZK
5 CVE١٫١٣٧١٨ CZK
10 CVE٢٫٢٧٤٣٦ CZK
20 CVE٤٫٥٤٨٧٢ CZK
50 CVE١١٫٣٧١٨٠ CZK
100 CVE٢٢٫٧٤٣٦٠ CZK
250 CVE٥٦٫٨٥٩٠٠ CZK
500 CVE١١٣٫٧١٨٠٠ CZK
1000 CVE٢٢٧٫٤٣٦٠٠ CZK
2000 CVE٤٥٤٫٨٧٢٠٠ CZK
5000 CVE١٬١٣٧٫١٨٠٠٠ CZK
10000 CVE٢٬٢٧٤٫٣٦٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / اسكودو الرأس الأخضر
1 CZK٤٫٣٩٦٨٥ CVE
5 CZK٢١٫٩٨٤٢٥ CVE
10 CZK٤٣٫٩٦٨٥٠ CVE
20 CZK٨٧٫٩٣٧٠٠ CVE
50 CZK٢١٩٫٨٤٢٥٠ CVE
100 CZK٤٣٩٫٦٨٥٠٠ CVE
250 CZK١٬٠٩٩٫٢١٢٥٠ CVE
500 CZK٢٬١٩٨٫٤٢٥٠٠ CVE
1000 CZK٤٬٣٩٦٫٨٥٠٠٠ CVE
2000 CZK٨٬٧٩٣٫٧٠٠٠٠ CVE
5000 CZK٢١٬٩٨٤٫٢٥٠٠٠ CVE
10000 CZK٤٣٬٩٦٨٫٥٠٠٠٠ CVE