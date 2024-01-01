20 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CZK إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

20 czk
87.92 cve

Kč1.000 CZK = Esc4.396 CVE

Mid-market exchange rate at 20:34
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CZK إلى CVE مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.734.30791.73836.7050.946
1 USD0.91510.7831,370.483.94183.94433.5860.865
1 GBP1.1681.27611,749.285.03107.14642.871.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0250.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / اسكودو الرأس الأخضر
1 CZK٤٫٣٩٥٩٣ CVE
5 CZK٢١٫٩٧٩٦٥ CVE
10 CZK٤٣٫٩٥٩٣٠ CVE
20 CZK٨٧٫٩١٨٦٠ CVE
50 CZK٢١٩٫٧٩٦٥٠ CVE
100 CZK٤٣٩٫٥٩٣٠٠ CVE
250 CZK١٬٠٩٨٫٩٨٢٥٠ CVE
500 CZK٢٬١٩٧٫٩٦٥٠٠ CVE
1000 CZK٤٬٣٩٥٫٩٣٠٠٠ CVE
2000 CZK٨٬٧٩١٫٨٦٠٠٠ CVE
5000 CZK٢١٬٩٧٩٫٦٥٠٠٠ CVE
10000 CZK٤٣٬٩٥٩٫٣٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CVE٠٫٢٢٧٤٨ CZK
5 CVE١٫١٣٧٤١ CZK
10 CVE٢٫٢٧٤٨٣ CZK
20 CVE٤٫٥٤٩٦٦ CZK
50 CVE١١٫٣٧٤١٥ CZK
100 CVE٢٢٫٧٤٨٣٠ CZK
250 CVE٥٦٫٨٧٠٧٥ CZK
500 CVE١١٣٫٧٤١٥٠ CZK
1000 CVE٢٢٧٫٤٨٣٠٠ CZK
2000 CVE٤٥٤٫٩٦٦٠٠ CZK
5000 CVE١٬١٣٧٫٤١٥٠٠ CZK
10000 CVE٢٬٢٧٤٫٨٣٠٠٠ CZK