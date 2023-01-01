كرونة نروجية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل NOK إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
9638.91 cve

1.00000 NOK = 9.63891 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 0:9 UTC
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NOK إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.59681.436331.662970.9642518.3565
1GBP1.15311.22885102.1511.656061.917381.1117821.1647
1USD0.938250.813769183.1271.347651.560310.9047517.2232
1INR0.01128710.009789470.012029810.01621190.01877010.01088390.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / اسكودو الرأس الأخضر
1 NOK9.63891 CVE
5 NOK48.19455 CVE
10 NOK96.38910 CVE
20 NOK192.77820 CVE
50 NOK481.94550 CVE
100 NOK963.89100 CVE
250 NOK2409.72750 CVE
500 NOK4819.45500 CVE
1000 NOK9638.91000 CVE
2000 NOK19277.82000 CVE
5000 NOK48194.55000 CVE
10000 NOK96389.10000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / كروني نرويجي
1 CVE0.10375 NOK
5 CVE0.51873 NOK
10 CVE1.03746 NOK
20 CVE2.07492 NOK
50 CVE5.18730 NOK
100 CVE10.37460 NOK
250 CVE25.93650 NOK
500 CVE51.87300 NOK
1000 CVE103.74600 NOK
2000 CVE207.49200 NOK
5000 CVE518.73000 NOK
10000 CVE1037.46000 NOK