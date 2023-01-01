ين ياباني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل JPY إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
7043.75 cve

1.00000 JPY = 0.70437 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 16:25 UTC
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JPY إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.06688.62141.437231.661210.9630518.3065
1GBP1.1535411.2297102.231.657941.916321.1109121.1178
1USD0.93810.813206183.13451.348251.558360.9034517.1731
1INR0.0112840.009781820.012028710.01621770.01874510.01086730.20657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / اسكودو الرأس الأخضر
100 JPY70.43750 CVE
1000 JPY704.37500 CVE
1500 JPY1056.56250 CVE
2000 JPY1408.75000 CVE
3000 JPY2113.12500 CVE
5000 JPY3521.87500 CVE
5400 JPY3803.62500 CVE
10000 JPY7043.75000 CVE
15000 JPY10565.62500 CVE
20000 JPY14087.50000 CVE
25000 JPY17609.37500 CVE
30000 JPY21131.25000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / ين ياباني
1 CVE1.41970 JPY
5 CVE7.09850 JPY
10 CVE14.19700 JPY
20 CVE28.39400 JPY
50 CVE70.98500 JPY
100 CVE141.97000 JPY
250 CVE354.92500 JPY
500 CVE709.85000 JPY
1000 CVE1419.70000 JPY
2000 CVE2839.40000 JPY
5000 CVE7098.50000 JPY
10000 CVE14197.00000 JPY