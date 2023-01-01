5000 ين ياباني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل JPY إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ jpy
٣٬٤٧٥٫٢٣ cve

1.00000 JPY = 0.69505 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 23:10
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JPY إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 CVE → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059288.08311.451691.675950.945819.3011
1GBP1.1482411.21625101.1431.666931.924451.08622.1629
1USD0.94410.822199183.161.370551.582280.8929518.2223
1INR0.01135290.009886960.01202510.01648090.01902690.01073770.219123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / اسكودو الرأس الأخضر
100 JPY69.50460 CVE
1000 JPY695.04600 CVE
1500 JPY1042.56900 CVE
2000 JPY1390.09200 CVE
3000 JPY2085.13800 CVE
5000 JPY3475.23000 CVE
5400 JPY3753.24840 CVE
10000 JPY6950.46000 CVE
15000 JPY10425.69000 CVE
20000 JPY13900.92000 CVE
25000 JPY17376.15000 CVE
30000 JPY20851.38000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / ين ياباني
1 CVE1.43875 JPY
5 CVE7.19375 JPY
10 CVE14.38750 JPY
20 CVE28.77500 JPY
50 CVE71.93750 JPY
100 CVE143.87500 JPY
250 CVE359.68750 JPY
500 CVE719.37500 JPY
1000 CVE1438.75000 JPY
2000 CVE2877.50000 JPY
5000 CVE7193.75000 JPY
10000 CVE14387.50000 JPY