100 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ين ياباني

تحويل CVE إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

100 cve
145 jpy

Esc1.000 CVE = ¥1.454 JPY

Mid-market exchange rate at 18:50
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CVE إلى JPY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7351.5011.6590.94620.843
1 GBP1.16811.276107.1471.7541.9381.10524.345
1 USD0.9150.783183.9411.3741.5180.86619.072
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / ين ياباني
1 CVE١٫٤٥٣٧٣ JPY
5 CVE٧٫٢٦٨٦٥ JPY
10 CVE١٤٫٥٣٧٣٠ JPY
20 CVE٢٩٫٠٧٤٦٠ JPY
50 CVE٧٢٫٦٨٦٥٠ JPY
100 CVE١٤٥٫٣٧٣٠٠ JPY
250 CVE٣٦٣٫٤٣٢٥٠ JPY
500 CVE٧٢٦٫٨٦٥٠٠ JPY
1000 CVE١٬٤٥٣٫٧٣٠٠٠ JPY
2000 CVE٢٬٩٠٧٫٤٦٠٠٠ JPY
5000 CVE٧٬٢٦٨٫٦٥٠٠٠ JPY
10000 CVE١٤٬٥٣٧٫٣٠٠٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / اسكودو الرأس الأخضر
100 JPY٦٨٫٧٨٨٤٠ CVE
1000 JPY٦٨٧٫٨٨٤٠٠ CVE
1500 JPY١٬٠٣١٫٨٢٦٠٠ CVE
2000 JPY١٬٣٧٥٫٧٦٨٠٠ CVE
3000 JPY٢٬٠٦٣٫٦٥٢٠٠ CVE
5000 JPY٣٬٤٣٩٫٤٢٠٠٠ CVE
5400 JPY٣٬٧١٤٫٥٧٣٦٠ CVE
10000 JPY٦٬٨٧٨٫٨٤٠٠٠ CVE
15000 JPY١٠٬٣١٨٫٢٦٠٠٠ CVE
20000 JPY١٣٬٧٥٧٫٦٨٠٠٠ CVE
25000 JPY١٧٬١٩٧٫١٠٠٠٠ CVE
30000 JPY٢٠٬٦٣٦٫٥٢٠٠٠ CVE