1500 ين ياباني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل JPY إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ين ياباني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / اسكودو الرأس الأخضر
|100 JPY
|69.50460 CVE
|1000 JPY
|695.04600 CVE
|1500 JPY
|1042.56900 CVE
|2000 JPY
|1390.09200 CVE
|3000 JPY
|2085.13800 CVE
|5000 JPY
|3475.23000 CVE
|5400 JPY
|3753.24840 CVE
|10000 JPY
|6950.46000 CVE
|15000 JPY
|10425.69000 CVE
|20000 JPY
|13900.92000 CVE
|25000 JPY
|17376.15000 CVE
|30000 JPY
|20851.38000 CVE