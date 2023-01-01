جنيه إسترليني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل GBP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه استرليني / اسكودو الرأس الأخضر
|1 GBP
|128.26300 CVE
|5 GBP
|641.31500 CVE
|10 GBP
|1282.63000 CVE
|20 GBP
|2565.26000 CVE
|50 GBP
|6413.15000 CVE
|100 GBP
|12826.30000 CVE
|250 GBP
|32065.75000 CVE
|500 GBP
|64131.50000 CVE
|1000 GBP
|128263.00000 CVE
|2000 GBP
|256526.00000 CVE
|5000 GBP
|641315.00000 CVE
|10000 GBP
|1282630.00000 CVE