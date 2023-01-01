جنيه إسترليني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل GBP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
١٢٨٬٢٦٣ cve

1.00000 GBP = 128.26300 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 0:47 UTC
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GBP إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063488.18241.433991.655610.957518.211
1GBP1.1580811.2314102.1141.660541.917171.1088621.0881
1USD0.94040.812084182.9251.34851.55690.9003517.1253
1INR0.01134010.009792990.012059110.01626170.01877490.01085740.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / اسكودو الرأس الأخضر
1 GBP128.26300 CVE
5 GBP641.31500 CVE
10 GBP1282.63000 CVE
20 GBP2565.26000 CVE
50 GBP6413.15000 CVE
100 GBP12826.30000 CVE
250 GBP32065.75000 CVE
500 GBP64131.50000 CVE
1000 GBP128263.00000 CVE
2000 GBP256526.00000 CVE
5000 GBP641315.00000 CVE
10000 GBP1282630.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه استرليني
1 CVE0.00780 GBP
5 CVE0.03898 GBP
10 CVE0.07796 GBP
20 CVE0.15593 GBP
50 CVE0.38982 GBP
100 CVE0.77965 GBP
250 CVE1.94912 GBP
500 CVE3.89825 GBP
1000 CVE7.79650 GBP
2000 CVE15.59300 GBP
5000 CVE38.98250 GBP
10000 CVE77.96500 GBP