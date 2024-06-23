تحويل GBP إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

10 جنيه إسترليني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

10 gbp
1,308.52 cve

£1.000 GBP = Esc130.9 CVE

Mid-market exchange rate at 21:29
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.781.370.8941.635
1 EUR1.069189.3421.61170.8151.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.491106.1020.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / اسكودو الرأس الأخضر
1 GBP١٣٠٫٨٥٢٠٠ CVE
5 GBP٦٥٤٫٢٦٠٠٠ CVE
10 GBP١٬٣٠٨٫٥٢٠٠٠ CVE
20 GBP٢٬٦١٧٫٠٤٠٠٠ CVE
50 GBP٦٬٥٤٢٫٦٠٠٠٠ CVE
100 GBP١٣٬٠٨٥٫٢٠٠٠٠ CVE
250 GBP٣٢٬٧١٣٫٠٠٠٠٠ CVE
500 GBP٦٥٬٤٢٦٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 GBP١٣٠٬٨٥٢٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 GBP٢٦١٬٧٠٤٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 GBP٦٥٤٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 GBP١٬٣٠٨٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه استرليني
1 CVE٠٫٠٠٧٦٤ GBP
5 CVE٠٫٠٣٨٢١ GBP
10 CVE٠٫٠٧٦٤٢ GBP
20 CVE٠٫١٥٢٨٤ GBP
50 CVE٠٫٣٨٢١١ GBP
100 CVE٠٫٧٦٤٢٢ GBP
250 CVE١٫٩١٠٥٦ GBP
500 CVE٣٫٨٢١١٢ GBP
1000 CVE٧٫٦٤٢٢٣ GBP
2000 CVE١٥٫٢٨٤٤٦ GBP
5000 CVE٣٨٫٢١١١٥ GBP
10000 CVE٧٦٫٤٢٢٣٠ GBP