100 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه إسترليني

تحويل CVE إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

100 cve
0.77 gbp

Esc1.000 CVE = £0.007731 GBP

Mid-market exchange rate at 18:03
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CVE إلى GBP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.781.5021.660.94620.855
1 GBP1.16811.277107.1791.7541.9381.10524.354
1 USD0.9150.783183.9441.3741.5180.86619.074
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه استرليني
1 CVE٠٫٠٠٧٧٣ GBP
5 CVE٠٫٠٣٨٦٥ GBP
10 CVE٠٫٠٧٧٣١ GBP
20 CVE٠٫١٥٤٦٢ GBP
50 CVE٠٫٣٨٦٥٥ GBP
100 CVE٠٫٧٧٣١٠ GBP
250 CVE١٫٩٣٢٧٤ GBP
500 CVE٣٫٨٦٥٤٨ GBP
1000 CVE٧٫٧٣٠٩٦ GBP
2000 CVE١٥٫٤٦١٩٢ GBP
5000 CVE٣٨٫٦٥٤٨٠ GBP
10000 CVE٧٧٫٣٠٩٦٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / اسكودو الرأس الأخضر
1 GBP١٢٩٫٣٥٠٠٠ CVE
5 GBP٦٤٦٫٧٥٠٠٠ CVE
10 GBP١٬٢٩٣٫٥٠٠٠٠ CVE
20 GBP٢٬٥٨٧٫٠٠٠٠٠ CVE
50 GBP٦٬٤٦٧٫٥٠٠٠٠ CVE
100 GBP١٢٬٩٣٥٫٠٠٠٠٠ CVE
250 GBP٣٢٬٣٣٧٫٥٠٠٠٠ CVE
500 GBP٦٤٬٦٧٥٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 GBP١٢٩٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 GBP٢٥٨٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 GBP٦٤٦٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 GBP١٬٢٩٣٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE