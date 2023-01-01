إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يورو

تحويل CVE إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٩٫٠٣ eur

1.00000 CVE = 0.00903 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:46 UTC
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CVE إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 EUR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065688.5861.438451.663440.965518.2082
1GBP1.1544711.23025102.2741.660711.920471.1146421.0217
1USD0.938450.812843183.13251.34991.561040.9060517.0873
1INR0.01128850.009777680.01202910.01623790.01877770.01089890.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى JPY

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / اليورو
1 CVE0.00903 EUR
5 CVE0.04513 EUR
10 CVE0.09026 EUR
20 CVE0.18051 EUR
50 CVE0.45128 EUR
100 CVE0.90256 EUR
250 CVE2.25640 EUR
500 CVE4.51281 EUR
1000 CVE9.02562 EUR
2000 CVE18.05124 EUR
5000 CVE45.12810 EUR
10000 CVE90.25620 EUR
معدلات التحويل اليورو / اسكودو الرأس الأخضر
1 EUR110.79600 CVE
5 EUR553.98000 CVE
10 EUR1107.96000 CVE
20 EUR2215.92000 CVE
50 EUR5539.80000 CVE
100 EUR11079.60000 CVE
250 EUR27699.00000 CVE
500 EUR55398.00000 CVE
1000 EUR110796.00000 CVE
2000 EUR221592.00000 CVE
5000 EUR553980.00000 CVE
10000 EUR1107960.00000 CVE