إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يورو
تحويل CVE إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يورو
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اليورو / اسكودو الرأس الأخضر
|1 EUR
|110.79600 CVE
|5 EUR
|553.98000 CVE
|10 EUR
|1107.96000 CVE
|20 EUR
|2215.92000 CVE
|50 EUR
|5539.80000 CVE
|100 EUR
|11079.60000 CVE
|250 EUR
|27699.00000 CVE
|500 EUR
|55398.00000 CVE
|1000 EUR
|110796.00000 CVE
|2000 EUR
|221592.00000 CVE
|5000 EUR
|553980.00000 CVE
|10000 EUR
|1107960.00000 CVE