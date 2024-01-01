Cape Verde escudosundan Euroya

Reel döviz kuru ile CVE → EUR çevirin

1.000 cve
9,08 eur

1,000 CVE = 0,009080 EUR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Euro
1 CVE0,00908 EUR
5 CVE0,04540 EUR
10 CVE0,09080 EUR
20 CVE0,18160 EUR
50 CVE0,45400 EUR
100 CVE0,90799 EUR
250 CVE2,26998 EUR
500 CVE4,53996 EUR
1000 CVE9,07991 EUR
2000 CVE18,15982 EUR
5000 CVE45,39955 EUR
10000 CVE90,79910 EUR
Çevrim kurları Euro / Cape Verde Escudosu
1 EUR110,13300 CVE
5 EUR550,66500 CVE
10 EUR1.101,33000 CVE
20 EUR2.202,66000 CVE
50 EUR5.506,65000 CVE
100 EUR11.013,30000 CVE
250 EUR27.533,25000 CVE
500 EUR55.066,50000 CVE
1000 EUR110.133,00000 CVE
2000 EUR220.266,00000 CVE
5000 EUR550.665,00000 CVE
10000 EUR1.101.330,00000 CVE