Cape Verde escudosundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile CVE → AUD çevirin

1.000 cve
14,95 aud

1,000 CVE = 0,01495 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Avustralya Doları
1 CVE0,01495 AUD
5 CVE0,07475 AUD
10 CVE0,14951 AUD
20 CVE0,29902 AUD
50 CVE0,74754 AUD
100 CVE1,49508 AUD
250 CVE3,73770 AUD
500 CVE7,47540 AUD
1000 CVE14,95080 AUD
2000 CVE29,90160 AUD
5000 CVE74,75400 AUD
10000 CVE149,50800 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Cape Verde Escudosu
1 AUD66,88620 CVE
5 AUD334,43100 CVE
10 AUD668,86200 CVE
20 AUD1.337,72400 CVE
50 AUD3.344,31000 CVE
100 AUD6.688,62000 CVE
250 AUD16.721,55000 CVE
500 AUD33.443,10000 CVE
1000 AUD66.886,20000 CVE
2000 AUD133.772,40000 CVE
5000 AUD334.431,00000 CVE
10000 AUD668.862,00000 CVE