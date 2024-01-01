Cape Verde escudosundan Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile CVE → ZAR çevirin

1.000 cve
182,24 zar

1,000 CVE = 0,1822 ZAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Güney Afrika Randı
1 CVE0,18224 ZAR
5 CVE0,91121 ZAR
10 CVE1,82242 ZAR
20 CVE3,64484 ZAR
50 CVE9,11210 ZAR
100 CVE18,22420 ZAR
250 CVE45,56050 ZAR
500 CVE91,12100 ZAR
1000 CVE182,24200 ZAR
2000 CVE364,48400 ZAR
5000 CVE911,21000 ZAR
10000 CVE1.822,42000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Cape Verde Escudosu
1 ZAR5,48720 CVE
5 ZAR27,43600 CVE
10 ZAR54,87200 CVE
20 ZAR109,74400 CVE
50 ZAR274,36000 CVE
100 ZAR548,72000 CVE
250 ZAR1.371,80000 CVE
500 ZAR2.743,60000 CVE
1000 ZAR5.487,20000 CVE
2000 ZAR10.974,40000 CVE
5000 ZAR27.436,00000 CVE
10000 ZAR54.872,00000 CVE