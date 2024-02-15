Türk lirasından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile TRY → ZAR çevirin

1.000 try
614,92 zar

1.00000 TRY = 0.61492 ZAR

23:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.793399278.9783.00661.346153.6728530.8977
1 EUR1.0775510.854955300.60489.44381.450543.9576833.2938
1 GBP1.26041.169651351.614104.6221.696694.6292638.9435
1 PKR0.003584610.003326630.0028440310.2975470.004825430.01316580.110756

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Güney Afrika Randı
1 TRY0.61492 ZAR
5 TRY3.07459 ZAR
10 TRY6.14919 ZAR
20 TRY12.29838 ZAR
50 TRY30.74595 ZAR
100 TRY61.49190 ZAR
250 TRY153.72975 ZAR
500 TRY307.45950 ZAR
1000 TRY614.91900 ZAR
2000 TRY1229.83800 ZAR
5000 TRY3074.59500 ZAR
10000 TRY6149.19000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Türk Lirası
1 ZAR1.62623 TRY
5 ZAR8.13115 TRY
10 ZAR16.26230 TRY
20 ZAR32.52460 TRY
50 ZAR81.31150 TRY
100 ZAR162.62300 TRY
250 ZAR406.55750 TRY
500 ZAR813.11500 TRY
1000 ZAR1626.23000 TRY
2000 ZAR3252.46000 TRY
5000 ZAR8131.15000 TRY
10000 ZAR16262.30000 TRY