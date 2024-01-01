1 Güney Afrika randından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile ZAR → TRY çevirin

1 zar
1,82 try

1,000R ZAR = 1,817TL TRY

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,84071,8407
Düşük1,78391,7025
Ortalama1,81041,7792
Değişim1.62%4.20%
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1 ZAR → TRY istatistikleri

ZAR → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8407, en düşük 1,7839 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8104 oldu. ZAR → TRY kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

ZAR → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8407, en düşük 1,7025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7792 oldu. ZAR → TRY kurundaki değişiklik 4.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Türk Lirası
1 ZAR1,81685 TRY
5 ZAR9,08425 TRY
10 ZAR18,16850 TRY
20 ZAR36,33700 TRY
50 ZAR90,84250 TRY
100 ZAR181,68500 TRY
250 ZAR454,21250 TRY
500 ZAR908,42500 TRY
1000 ZAR1.816,85000 TRY
2000 ZAR3.633,70000 TRY
5000 ZAR9.084,25000 TRY
10000 ZAR18.168,50000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Güney Afrika Randı
1 TRY0,55040 ZAR
5 TRY2,75201 ZAR
10 TRY5,50402 ZAR
20 TRY11,00804 ZAR
50 TRY27,52010 ZAR
100 TRY55,04020 ZAR
250 TRY137,60050 ZAR
500 TRY275,20100 ZAR
1000 TRY550,40200 ZAR
2000 TRY1.100,80400 ZAR
5000 TRY2.752,01000 ZAR
10000 TRY5.504,02000 ZAR