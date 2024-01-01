2.000 Güney Afrika randından Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile ZAR → CVE çevirin
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|1 ZAR → CVE
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|5,6660
|5,7607
|Düşük
|5,5419
|5,3561
|Ortalama
|5,5964
|5,5836
|Değişim
|-0.97%
|0.35%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZAR → CVE istatistikleri
ZAR → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,6660, en düşük 5,5419 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,5964 oldu. ZAR → CVE kurundaki değişiklik -0.97 değerindeydi.
ZAR → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7607, en düşük 5,3561 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,5836 oldu. ZAR → CVE kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.
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Güney Afrika randından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Cape Verde Escudosu
|1 ZAR
|5,55173 CVE
|5 ZAR
|27,75865 CVE
|10 ZAR
|55,51730 CVE
|20 ZAR
|111,03460 CVE
|50 ZAR
|277,58650 CVE
|100 ZAR
|555,17300 CVE
|250 ZAR
|1.387,93250 CVE
|500 ZAR
|2.775,86500 CVE
|1000 ZAR
|5.551,73000 CVE
|2000 ZAR
|11.103,46000 CVE
|5000 ZAR
|27.758,65000 CVE
|10000 ZAR
|55.517,30000 CVE