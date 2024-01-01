5 Güney Afrika randından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile ZAR → CVE çevirin

5 zar
27,76 cve

1,000R ZAR = 5,552Esc CVE

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → CVE çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,66605,7607
Düşük5,54195,3561
Ortalama5,59645,5836
Değişim-0.97%0.35%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → CVE istatistikleri

ZAR → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,6660, en düşük 5,5419 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,5964 oldu. ZAR → CVE kurundaki değişiklik -0.97 değerindeydi.

ZAR → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7607, en düşük 5,3561 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,5836 oldu. ZAR → CVE kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Cape Verde Escudosu
1 ZAR5,55173 CVE
5 ZAR27,75865 CVE
10 ZAR55,51730 CVE
20 ZAR111,03460 CVE
50 ZAR277,58650 CVE
100 ZAR555,17300 CVE
250 ZAR1.387,93250 CVE
500 ZAR2.775,86500 CVE
1000 ZAR5.551,73000 CVE
2000 ZAR11.103,46000 CVE
5000 ZAR27.758,65000 CVE
10000 ZAR55.517,30000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Güney Afrika Randı
1 CVE0,18012 ZAR
5 CVE0,90062 ZAR
10 CVE1,80124 ZAR
20 CVE3,60248 ZAR
50 CVE9,00620 ZAR
100 CVE18,01240 ZAR
250 CVE45,03100 ZAR
500 CVE90,06200 ZAR
1000 CVE180,12400 ZAR
2000 CVE360,24800 ZAR
5000 CVE900,62000 ZAR
10000 CVE1.801,24000 ZAR