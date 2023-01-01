إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى راند جنوب أفريقي

تحويل CVE إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
181.58 zar

1.00000 CVE = 0.18158 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:57 UTC
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CVE إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065588.5831.437791.66290.9665518.2223
1GBP1.1548711.2306102.3091.660571.920561.1162421.0458
1USD0.93850.812612183.13751.34941.560670.9071517.1021
1INR0.01128880.009774310.012028310.01623090.01877220.01091140.205709

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى EUR

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CVE إلى JPY

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CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / راند جنوب أفريقيا
1 CVE0.18158 ZAR
5 CVE0.90792 ZAR
10 CVE1.81584 ZAR
20 CVE3.63168 ZAR
50 CVE9.07920 ZAR
100 CVE18.15840 ZAR
250 CVE45.39600 ZAR
500 CVE90.79200 ZAR
1000 CVE181.58400 ZAR
2000 CVE363.16800 ZAR
5000 CVE907.92000 ZAR
10000 CVE1815.84000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / اسكودو الرأس الأخضر
1 ZAR5.50708 CVE
5 ZAR27.53540 CVE
10 ZAR55.07080 CVE
20 ZAR110.14160 CVE
50 ZAR275.35400 CVE
100 ZAR550.70800 CVE
250 ZAR1376.77000 CVE
500 ZAR2753.54000 CVE
1000 ZAR5507.08000 CVE
2000 ZAR11014.16000 CVE
5000 ZAR27535.40000 CVE
10000 ZAR55070.80000 CVE