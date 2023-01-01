إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية هندية

تحويل CVE إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٧٩٩٫٦٨ inr

1.00000 CVE = 0.79968 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CVE إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 INR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065588.57591.438111.662770.966218.2058
1GBP1.154811.2304102.2841.660671.92011.1157721.0234
1USD0.938550.812744183.13081.34971.560550.906817.0866
1INR0.01128980.009776690.012029210.01623590.01877220.01090810.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبية الهندية
1 CVE0.79968 INR
5 CVE3.99840 INR
10 CVE7.99681 INR
20 CVE15.99362 INR
50 CVE39.98405 INR
100 CVE79.96810 INR
250 CVE199.92025 INR
500 CVE399.84050 INR
1000 CVE799.68100 INR
2000 CVE1599.36200 INR
5000 CVE3998.40500 INR
10000 CVE7996.81000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / اسكودو الرأس الأخضر
1 INR1.25050 CVE
5 INR6.25250 CVE
10 INR12.50500 CVE
20 INR25.01000 CVE
50 INR62.52500 CVE
100 INR125.05000 CVE
250 INR312.62500 CVE
500 INR625.25000 CVE
1000 INR1250.50000 CVE
2000 INR2501.00000 CVE
5000 INR6252.50000 CVE
10000 INR12505.00000 CVE