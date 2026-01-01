إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية هندية

حوّل CVE إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Esc1 CVE = 1.003 INR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CVE إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CVE إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CVE إلى INR اليوم

CVEINR
1 CVE1.00 INR
5 CVE5.01 INR
10 CVE10.03 INR
20 CVE20.05 INR
50 CVE50.13 INR
100 CVE100.26 INR
250 CVE250.66 INR
500 CVE501.31 INR
1000 CVE1,002.63 INR
2000 CVE2,005.26 INR
5000 CVE5,013.15 INR
10000 CVE10,026.30 INR
INRCVE
1 INR1.00 CVE
5 INR4.99 CVE
10 INR9.97 CVE
20 INR19.95 CVE
50 INR49.87 CVE
100 INR99.74 CVE
250 INR249.34 CVE
300 INR299.21 CVE
500 INR498.69 CVE
600 INR598.42 CVE
1000 INR997.37 CVE
2000 INR1,994.75 CVE
5000 INR4,986.87 CVE
10000 INR9,973.73 CVE
25000 INR24,934.32 CVE
50000 INR49,868.65 CVE
100000 INR99,737.30 CVE
1000000 INR997,373 CVE
1000000000 INR997,373,000 CVE

الأسئلة الشائعة