تحويل INR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

100 روبية هندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

100 inr
123.82 cve

₹1.000 INR = Esc1.238 CVE

Mid-market exchange rate at 04:33
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.9650.989
1 EUR1.0691.46413.9280.8461.611298.6911.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / اسكودو الرأس الأخضر
1 INR١٫٢٣٨١٨ CVE
5 INR٦٫١٩٠٩٠ CVE
10 INR١٢٫٣٨١٨٠ CVE
20 INR٢٤٫٧٦٣٦٠ CVE
50 INR٦١٫٩٠٩٠٠ CVE
100 INR١٢٣٫٨١٨٠٠ CVE
250 INR٣٠٩٫٥٤٥٠٠ CVE
300 INR٣٧١٫٤٥٤٠٠ CVE
500 INR٦١٩٫٠٩٠٠٠ CVE
600 INR٧٤٢٫٩٠٨٠٠ CVE
1000 INR١٬٢٣٨٫١٨٠٠٠ CVE
2000 INR٢٬٤٧٦٫٣٦٠٠٠ CVE
5000 INR٦٬١٩٠٫٩٠٠٠٠ CVE
10000 INR١٢٬٣٨١٫٨٠٠٠٠ CVE
25000 INR٣٠٬٩٥٤٫٥٠٠٠٠ CVE
50000 INR٦١٬٩٠٩٫٠٠٠٠٠ CVE
100000 INR١٢٣٬٨١٨٫٠٠٠٠٠ CVE
1000000 INR١٬٢٣٨٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ CVE
1000000000 INR١٬٢٣٨٬١٨٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبية الهندية
1 CVE٠٫٨٠٧٦٤ INR
5 CVE٤٫٠٣٨١٩ INR
10 CVE٨٫٠٧٦٣٨ INR
20 CVE١٦٫١٥٢٧٦ INR
50 CVE٤٠٫٣٨١٩٠ INR
100 CVE٨٠٫٧٦٣٨٠ INR
250 CVE٢٠١٫٩٠٩٥٠ INR
500 CVE٤٠٣٫٨١٩٠٠ INR
1000 CVE٨٠٧٫٦٣٨٠٠ INR
2000 CVE١٬٦١٥٫٢٧٦٠٠ INR
5000 CVE٤٬٠٣٨٫١٩٠٠٠ INR
10000 CVE٨٬٠٧٦٫٣٨٠٠٠ INR