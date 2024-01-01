1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية هندية
تحويل CVE إلى INR بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية هندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل الروبية الهندية / اسكودو الرأس الأخضر
|1 INR
|١٫٢٠٦٨٦ CVE
|5 INR
|٦٫٠٣٤٣٠ CVE
|10 INR
|١٢٫٠٦٨٦٠ CVE
|20 INR
|٢٤٫١٣٧٢٠ CVE
|50 INR
|٦٠٫٣٤٣٠٠ CVE
|100 INR
|١٢٠٫٦٨٦٠٠ CVE
|250 INR
|٣٠١٫٧١٥٠٠ CVE
|300 INR
|٣٦٢٫٠٥٨٠٠ CVE
|500 INR
|٦٠٣٫٤٣٠٠٠ CVE
|600 INR
|٧٢٤٫١١٦٠٠ CVE
|1000 INR
|١٬٢٠٦٫٨٦٠٠٠ CVE
|2000 INR
|٢٬٤١٣٫٧٢٠٠٠ CVE
|5000 INR
|٦٬٠٣٤٫٣٠٠٠٠ CVE
|10000 INR
|١٢٬٠٦٨٫٦٠٠٠٠ CVE
|25000 INR
|٣٠٬١٧١٫٥٠٠٠٠ CVE
|50000 INR
|٦٠٬٣٤٣٫٠٠٠٠٠ CVE
|100000 INR
|١٢٠٬٦٨٦٫٠٠٠٠٠ CVE
|1000000 INR
|١٬٢٠٦٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ CVE
|1000000000 INR
|١٬٢٠٦٬٨٦٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE