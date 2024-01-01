50 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية هندية

تحويل CVE إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

50 cve
41.43 inr

Esc1.000 CVE = ₹0.8285 INR

Mid-market exchange rate at 18:05
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CVE إلى INR مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7681.5021.660.94620.84
1 GBP1.16811.277107.1661.7541.9381.10524.337
1 USD0.9150.783183.9371.3741.5180.86619.062
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبية الهندية
1 CVE٠٫٨٢٨٥٣ INR
5 CVE٤٫١٤٢٦٥ INR
10 CVE٨٫٢٨٥٢٩ INR
20 CVE١٦٫٥٧٠٥٨ INR
50 CVE٤١٫٤٢٦٤٥ INR
100 CVE٨٢٫٨٥٢٩٠ INR
250 CVE٢٠٧٫١٣٢٢٥ INR
500 CVE٤١٤٫٢٦٤٥٠ INR
1000 CVE٨٢٨٫٥٢٩٠٠ INR
2000 CVE١٬٦٥٧٫٠٥٨٠٠ INR
5000 CVE٤٬١٤٢٫٦٤٥٠٠ INR
10000 CVE٨٬٢٨٥٫٢٩٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / اسكودو الرأس الأخضر
1 INR١٫٢٠٦٩٦ CVE
5 INR٦٫٠٣٤٨٠ CVE
10 INR١٢٫٠٦٩٦٠ CVE
20 INR٢٤٫١٣٩٢٠ CVE
50 INR٦٠٫٣٤٨٠٠ CVE
100 INR١٢٠٫٦٩٦٠٠ CVE
250 INR٣٠١٫٧٤٠٠٠ CVE
300 INR٣٦٢٫٠٨٨٠٠ CVE
500 INR٦٠٣٫٤٨٠٠٠ CVE
600 INR٧٢٤٫١٧٦٠٠ CVE
1000 INR١٬٢٠٦٫٩٦٠٠٠ CVE
2000 INR٢٬٤١٣٫٩٢٠٠٠ CVE
5000 INR٦٬٠٣٤٫٨٠٠٠٠ CVE
10000 INR١٢٬٠٦٩٫٦٠٠٠٠ CVE
25000 INR٣٠٬١٧٤٫٠٠٠٠٠ CVE
50000 INR٦٠٬٣٤٨٫٠٠٠٠٠ CVE
100000 INR١٢٠٬٦٩٦٫٠٠٠٠٠ CVE
1000000 INR١٬٢٠٦٬٩٦٠٫٠٠٠٠٠ CVE
1000000000 INR١٬٢٠٦٬٩٦٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE