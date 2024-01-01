تحويل INR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

500 روبية هندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

500 inr
619.13 cve

₹1.000 INR = Esc1.238 CVE

Mid-market exchange rate at 04:36
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.9650.989
1 EUR1.0691.46413.9280.8461.611298.6911.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الروبية الهندية / اسكودو الرأس الأخضر
1 INR١٫٢٣٨٢٥ CVE
5 INR٦٫١٩١٢٥ CVE
10 INR١٢٫٣٨٢٥٠ CVE
20 INR٢٤٫٧٦٥٠٠ CVE
50 INR٦١٫٩١٢٥٠ CVE
100 INR١٢٣٫٨٢٥٠٠ CVE
250 INR٣٠٩٫٥٦٢٥٠ CVE
300 INR٣٧١٫٤٧٥٠٠ CVE
500 INR٦١٩٫١٢٥٠٠ CVE
600 INR٧٤٢٫٩٥٠٠٠ CVE
1000 INR١٬٢٣٨٫٢٥٠٠٠ CVE
2000 INR٢٬٤٧٦٫٥٠٠٠٠ CVE
5000 INR٦٬١٩١٫٢٥٠٠٠ CVE
10000 INR١٢٬٣٨٢٫٥٠٠٠٠ CVE
25000 INR٣٠٬٩٥٦٫٢٥٠٠٠ CVE
50000 INR٦١٬٩١٢٫٥٠٠٠٠ CVE
100000 INR١٢٣٬٨٢٥٫٠٠٠٠٠ CVE
1000000 INR١٬٢٣٨٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ CVE
1000000000 INR١٬٢٣٨٬٢٥٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبية الهندية
1 CVE٠٫٨٠٧٥٩ INR
5 CVE٤٫٠٣٧٩٧ INR
10 CVE٨٫٠٧٥٩٤ INR
20 CVE١٦٫١٥١٨٨ INR
50 CVE٤٠٫٣٧٩٧٠ INR
100 CVE٨٠٫٧٥٩٤٠ INR
250 CVE٢٠١٫٨٩٨٥٠ INR
500 CVE٤٠٣٫٧٩٧٠٠ INR
1000 CVE٨٠٧٫٥٩٤٠٠ INR
2000 CVE١٬٦١٥٫١٨٨٠٠ INR
5000 CVE٤٬٠٣٧٫٩٧٠٠٠ INR
10000 CVE٨٬٠٧٥٫٩٤٠٠٠ INR