إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ين ياباني

تحويل CVE إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٬٤٢٥ jpy

1.00000 CVE = 1.42542 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:48 UTC
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CVE إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065588.57591.438111.662770.966218.2058
1GBP1.154811.2304102.2841.660671.92011.1157721.0234
1USD0.938550.812744183.13081.34971.560550.906817.0866
1INR0.01128980.009776690.012029210.01623590.01877220.01090810.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى RUB

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CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / ين ياباني
1 CVE1.42542 JPY
5 CVE7.12710 JPY
10 CVE14.25420 JPY
20 CVE28.50840 JPY
50 CVE71.27100 JPY
100 CVE142.54200 JPY
250 CVE356.35500 JPY
500 CVE712.71000 JPY
1000 CVE1425.42000 JPY
2000 CVE2850.84000 JPY
5000 CVE7127.10000 JPY
10000 CVE14254.20000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / اسكودو الرأس الأخضر
100 JPY70.15450 CVE
1000 JPY701.54500 CVE
1500 JPY1052.31750 CVE
2000 JPY1403.09000 CVE
3000 JPY2104.63500 CVE
5000 JPY3507.72500 CVE
5400 JPY3788.34300 CVE
10000 JPY7015.45000 CVE
15000 JPY10523.17500 CVE
20000 JPY14030.90000 CVE
25000 JPY17538.62500 CVE
30000 JPY21046.35000 CVE