إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ين ياباني
تحويل CVE إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ين ياباني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / اسكودو الرأس الأخضر
|100 JPY
|70.15450 CVE
|1000 JPY
|701.54500 CVE
|1500 JPY
|1052.31750 CVE
|2000 JPY
|1403.09000 CVE
|3000 JPY
|2104.63500 CVE
|5000 JPY
|3507.72500 CVE
|5400 JPY
|3788.34300 CVE
|10000 JPY
|7015.45000 CVE
|15000 JPY
|10523.17500 CVE
|20000 JPY
|14030.90000 CVE
|25000 JPY
|17538.62500 CVE
|30000 JPY
|21046.35000 CVE