إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار أسترالي

تحويل CVE إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٥٫٠٢ aud

1.00000 CVE = 0.01502 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:43 UTC
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CVE إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.0652588.5581.437981.663540.96518.2028
1GBP1.154811.23015102.2671.660581.921061.1143821.0206
1USD0.938750.812909183.13351.34991.561650.905917.0878
1INR0.0112920.009778360.012028810.01623770.01878480.01089690.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار أسترالي
1 CVE0.01502 AUD
5 CVE0.07510 AUD
10 CVE0.15019 AUD
20 CVE0.30039 AUD
50 CVE0.75097 AUD
100 CVE1.50194 AUD
250 CVE3.75485 AUD
500 CVE7.50970 AUD
1000 CVE15.01940 AUD
2000 CVE30.03880 AUD
5000 CVE75.09700 AUD
10000 CVE150.19400 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / اسكودو الرأس الأخضر
1 AUD66.58040 CVE
5 AUD332.90200 CVE
10 AUD665.80400 CVE
20 AUD1331.60800 CVE
50 AUD3329.02000 CVE
100 AUD6658.04000 CVE
250 AUD16645.10000 CVE
500 AUD33290.20000 CVE
1000 AUD66580.40000 CVE
2000 AUD133160.80000 CVE
5000 AUD332902.00000 CVE
10000 AUD665804.00000 CVE