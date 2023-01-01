إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار أسترالي
تحويل CVE إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار أسترالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / اسكودو الرأس الأخضر
|1 AUD
|66.58040 CVE
|5 AUD
|332.90200 CVE
|10 AUD
|665.80400 CVE
|20 AUD
|1331.60800 CVE
|50 AUD
|3329.02000 CVE
|100 AUD
|6658.04000 CVE
|250 AUD
|16645.10000 CVE
|500 AUD
|33290.20000 CVE
|1000 AUD
|66580.40000 CVE
|2000 AUD
|133160.80000 CVE
|5000 AUD
|332902.00000 CVE
|10000 AUD
|665804.00000 CVE