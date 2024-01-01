50 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار أسترالي

تحويل CVE إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

50 cve
0.75 aud

Esc1.000 CVE = A$0.01499 AUD

Mid-market exchange rate at 17:58
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CVE إلى AUD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7761.5021.660.94620.841
1 GBP1.16811.277107.1681.7541.9381.10524.337
1 USD0.9150.783183.9441.3741.5180.86519.063
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار أسترالي
1 CVE٠٫٠١٤٩٩ AUD
5 CVE٠٫٠٧٤٩٣ AUD
10 CVE٠٫١٤٩٨٦ AUD
20 CVE٠٫٢٩٩٧٢ AUD
50 CVE٠٫٧٤٩٣١ AUD
100 CVE١٫٤٩٨٦١ AUD
250 CVE٣٫٧٤٦٥٣ AUD
500 CVE٧٫٤٩٣٠٥ AUD
1000 CVE١٤٫٩٨٦١٠ AUD
2000 CVE٢٩٫٩٧٢٢٠ AUD
5000 CVE٧٤٫٩٣٠٥٠ AUD
10000 CVE١٤٩٫٨٦١٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / اسكودو الرأس الأخضر
1 AUD٦٦٫٧٢٨٥٠ CVE
5 AUD٣٣٣٫٦٤٢٥٠ CVE
10 AUD٦٦٧٫٢٨٥٠٠ CVE
20 AUD١٬٣٣٤٫٥٧٠٠٠ CVE
50 AUD٣٬٣٣٦٫٤٢٥٠٠ CVE
100 AUD٦٬٦٧٢٫٨٥٠٠٠ CVE
250 AUD١٦٬٦٨٢٫١٢٥٠٠ CVE
500 AUD٣٣٬٣٦٤٫٢٥٠٠٠ CVE
1000 AUD٦٦٬٧٢٨٫٥٠٠٠٠ CVE
2000 AUD١٣٣٬٤٥٧٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 AUD٣٣٣٬٦٤٢٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 AUD٦٦٧٬٢٨٥٫٠٠٠٠٠ CVE