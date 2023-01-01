إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه إسترليني

تحويل CVE إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٧٫٨٢ gbp

1.00000 CVE = 0.00782 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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50+ currencies in one account

CVE إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.58871.438351.663050.965818.2079
1GBP1.154611.23035102.2851.660731.920171.1151121.023
1USD0.938450.812777183.1351.34981.560670.9062517.087
1INR0.01128810.009776590.012028610.01623620.01877270.01090090.205533

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه استرليني
1 CVE0.00782 GBP
5 CVE0.03909 GBP
10 CVE0.07817 GBP
20 CVE0.15634 GBP
50 CVE0.39085 GBP
100 CVE0.78170 GBP
250 CVE1.95426 GBP
500 CVE3.90852 GBP
1000 CVE7.81704 GBP
2000 CVE15.63408 GBP
5000 CVE39.08520 GBP
10000 CVE78.17040 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / اسكودو الرأس الأخضر
1 GBP127.92600 CVE
5 GBP639.63000 CVE
10 GBP1279.26000 CVE
20 GBP2558.52000 CVE
50 GBP6396.30000 CVE
100 GBP12792.60000 CVE
250 GBP31981.50000 CVE
500 GBP63963.00000 CVE
1000 GBP127926.00000 CVE
2000 GBP255852.00000 CVE
5000 GBP639630.00000 CVE
10000 GBP1279260.00000 CVE