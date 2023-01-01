إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبل روسي

تحويل CVE إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
925.54 rub

1.00000 CVE = 0.92554 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.59131.438191.663310.966918.2203
1GBP1.154611.2304102.2921.660611.920551.1163821.0381
1USD0.938450.812744183.13751.349651.560910.9073517.0986
1INR0.01128780.00977590.012028310.01623390.01877510.01091380.205667

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبل الروسي
1 CVE0.92554 RUB
5 CVE4.62770 RUB
10 CVE9.25541 RUB
20 CVE18.51082 RUB
50 CVE46.27705 RUB
100 CVE92.55410 RUB
250 CVE231.38525 RUB
500 CVE462.77050 RUB
1000 CVE925.54100 RUB
2000 CVE1851.08200 RUB
5000 CVE4627.70500 RUB
10000 CVE9255.41000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / اسكودو الرأس الأخضر
1 RUB1.08045 CVE
5 RUB5.40225 CVE
10 RUB10.80450 CVE
20 RUB21.60900 CVE
50 RUB54.02250 CVE
100 RUB108.04500 CVE
250 RUB270.11250 CVE
500 RUB540.22500 CVE
1000 RUB1080.45000 CVE
2000 RUB2160.90000 CVE
5000 RUB5402.25000 CVE
10000 RUB10804.50000 CVE