10 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبل روسي

تحويل CVE إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

10 cve
8.98 rub

Esc1.000 CVE = руб0.8977 RUB

Mid-market exchange rate at 19:22
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CVE إلى RUB مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7541.5021.6590.94520.844
1 GBP1.16811.277107.1741.7541.9381.10424.347
1 USD0.9150.783183.9431.3741.5180.86519.069
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبل الروسي
1 CVE٠٫٨٩٧٦٨ RUB
5 CVE٤٫٤٨٨٣٩ RUB
10 CVE٨٫٩٧٦٧٨ RUB
20 CVE١٧٫٩٥٣٥٦ RUB
50 CVE٤٤٫٨٨٣٩٠ RUB
100 CVE٨٩٫٧٦٧٨٠ RUB
250 CVE٢٢٤٫٤١٩٥٠ RUB
500 CVE٤٤٨٫٨٣٩٠٠ RUB
1000 CVE٨٩٧٫٦٧٨٠٠ RUB
2000 CVE١٬٧٩٥٫٣٥٦٠٠ RUB
5000 CVE٤٬٤٨٨٫٣٩٠٠٠ RUB
10000 CVE٨٬٩٧٦٫٧٨٠٠٠ RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / اسكودو الرأس الأخضر
1 RUB١٫١١٣٩٨ CVE
5 RUB٥٫٥٦٩٩٠ CVE
10 RUB١١٫١٣٩٨٠ CVE
20 RUB٢٢٫٢٧٩٦٠ CVE
50 RUB٥٥٫٦٩٩٠٠ CVE
100 RUB١١١٫٣٩٨٠٠ CVE
250 RUB٢٧٨٫٤٩٥٠٠ CVE
500 RUB٥٥٦٫٩٩٠٠٠ CVE
1000 RUB١٬١١٣٫٩٨٠٠٠ CVE
2000 RUB٢٬٢٢٧٫٩٦٠٠٠ CVE
5000 RUB٥٬٥٦٩٫٩٠٠٠٠ CVE
10000 RUB١١٬١٣٩٫٨٠٠٠٠ CVE