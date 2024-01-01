1 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبل روسي

تحويل CVE إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1 cve
0.90 rub

Esc1.000 CVE = руб0.8977 RUB

Mid-market exchange rate at 19:21
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CVE إلى RUB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7571.5021.6590.94520.851
1 GBP1.16811.277107.1641.7541.9381.10424.353
1 USD0.9150.783183.9421.3741.5180.86519.076
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبل الروسي
1 CVE٠٫٨٩٧٧١ RUB
5 CVE٤٫٤٨٨٥٧ RUB
10 CVE٨٫٩٧٧١٤ RUB
20 CVE١٧٫٩٥٤٢٨ RUB
50 CVE٤٤٫٨٨٥٧٠ RUB
100 CVE٨٩٫٧٧١٤٠ RUB
250 CVE٢٢٤٫٤٢٨٥٠ RUB
500 CVE٤٤٨٫٨٥٧٠٠ RUB
1000 CVE٨٩٧٫٧١٤٠٠ RUB
2000 CVE١٬٧٩٥٫٤٢٨٠٠ RUB
5000 CVE٤٬٤٨٨٫٥٧٠٠٠ RUB
10000 CVE٨٬٩٧٧٫١٤٠٠٠ RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / اسكودو الرأس الأخضر
1 RUB١٫١١٣٩٤ CVE
5 RUB٥٫٥٦٩٧٠ CVE
10 RUB١١٫١٣٩٤٠ CVE
20 RUB٢٢٫٢٧٨٨٠ CVE
50 RUB٥٥٫٦٩٧٠٠ CVE
100 RUB١١١٫٣٩٤٠٠ CVE
250 RUB٢٧٨٫٤٨٥٠٠ CVE
500 RUB٥٥٦٫٩٧٠٠٠ CVE
1000 RUB١٬١١٣٫٩٤٠٠٠ CVE
2000 RUB٢٬٢٢٧٫٨٨٠٠٠ CVE
5000 RUB٥٬٥٦٩٫٧٠٠٠٠ CVE
10000 RUB١١٬١٣٩٫٤٠٠٠٠ CVE