تحويل INR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

50,000 روبية هندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

50,000 inr
61,910 cve

₹1.000 INR = Esc1.238 CVE

Mid-market exchange rate at 04:35
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.1203.9650.989
1 EUR1.0691.46413.9280.8461.611298.6911.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / اسكودو الرأس الأخضر
1 INR١٫٢٣٨٢٠ CVE
5 INR٦٫١٩١٠٠ CVE
10 INR١٢٫٣٨٢٠٠ CVE
20 INR٢٤٫٧٦٤٠٠ CVE
50 INR٦١٫٩١٠٠٠ CVE
100 INR١٢٣٫٨٢٠٠٠ CVE
250 INR٣٠٩٫٥٥٠٠٠ CVE
300 INR٣٧١٫٤٦٠٠٠ CVE
500 INR٦١٩٫١٠٠٠٠ CVE
600 INR٧٤٢٫٩٢٠٠٠ CVE
1000 INR١٬٢٣٨٫٢٠٠٠٠ CVE
2000 INR٢٬٤٧٦٫٤٠٠٠٠ CVE
5000 INR٦٬١٩١٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 INR١٢٬٣٨٢٫٠٠٠٠٠ CVE
25000 INR٣٠٬٩٥٥٫٠٠٠٠٠ CVE
50000 INR٦١٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ CVE
100000 INR١٢٣٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ CVE
1000000 INR١٬٢٣٨٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE
1000000000 INR١٬٢٣٨٬٢٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبية الهندية
1 CVE٠٫٨٠٧٦٢ INR
5 CVE٤٫٠٣٨١١ INR
10 CVE٨٫٠٧٦٢٢ INR
20 CVE١٦٫١٥٢٤٤ INR
50 CVE٤٠٫٣٨١١٠ INR
100 CVE٨٠٫٧٦٢٢٠ INR
250 CVE٢٠١٫٩٠٥٥٠ INR
500 CVE٤٠٣٫٨١١٠٠ INR
1000 CVE٨٠٧٫٦٢٢٠٠ INR
2000 CVE١٬٦١٥٫٢٤٤٠٠ INR
5000 CVE٤٬٠٣٨٫١١٠٠٠ INR
10000 CVE٨٬٠٧٦٫٢٢٠٠٠ INR