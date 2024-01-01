Cape Verde escudosundan Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile CVE → INR çevirin

1.000 cve
807,83 inr

1,000 CVE = 0,8078 INR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Hindistan Rupisi
1 CVE0,80783 INR
5 CVE4,03914 INR
10 CVE8,07827 INR
20 CVE16,15654 INR
50 CVE40,39135 INR
100 CVE80,78270 INR
250 CVE201,95675 INR
500 CVE403,91350 INR
1000 CVE807,82700 INR
2000 CVE1.615,65400 INR
5000 CVE4.039,13500 INR
10000 CVE8.078,27000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Cape Verde Escudosu
1 INR1,23789 CVE
5 INR6,18945 CVE
10 INR12,37890 CVE
20 INR24,75780 CVE
50 INR61,89450 CVE
100 INR123,78900 CVE
250 INR309,47250 CVE
500 INR618,94500 CVE
1000 INR1.237,89000 CVE
2000 INR2.475,78000 CVE
5000 INR6.189,45000 CVE
10000 INR12.378,90000 CVE