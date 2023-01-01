1 راند جنوب إفريقي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل ZAR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١ zar
٥٫٦٠ cve

1.00000 ZAR = 5.60080 CVE

Mid-market exchange rate at 05:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87451.083990.20491.485271.675140.9630518.7659
1 GBP1.1435111.2395103.1541.698491.915621.1012621.4598
1 USD0.922650.806777183.22251.37031.545480.8884517.3133
1 INR0.01108590.009694220.01201610.01646550.01857040.01067560.208036

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

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ZAR إلى XOF

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ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / اسكودو الرأس الأخضر
1 ZAR5.60080 CVE
5 ZAR28.00400 CVE
10 ZAR56.00800 CVE
20 ZAR112.01600 CVE
50 ZAR280.04000 CVE
100 ZAR560.08000 CVE
250 ZAR1400.20000 CVE
500 ZAR2800.40000 CVE
1000 ZAR5600.80000 CVE
2000 ZAR11201.60000 CVE
5000 ZAR28004.00000 CVE
10000 ZAR56008.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / راند جنوب أفريقيا
1 CVE0.17855 ZAR
5 CVE0.89273 ZAR
10 CVE1.78546 ZAR
20 CVE3.57092 ZAR
50 CVE8.92730 ZAR
100 CVE17.85460 ZAR
250 CVE44.63650 ZAR
500 CVE89.27300 ZAR
1000 CVE178.54600 ZAR
2000 CVE357.09200 ZAR
5000 CVE892.73000 ZAR
10000 CVE1785.46000 ZAR